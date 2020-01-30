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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛИНВЕСТБАНК ПРЕДЛАГАЕТ «ЗЕЛЕНЫЕ» КРЕДИТЫ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ ПОД 7,5% ГОДОВЫХ
09:54 31.01.2020
Белинвестбанк предлагает новые возможности финансирования экологических инициатив.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь можно претендовать на получение «зеленого» кредита в белорусских рублях под 7,5% годовых. Это стало возможным благодаря подписанию с Банком развития Республики Беларусь генерального соглашения о порядке взаимодействия в рамках финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства на 2020-2021 гг.
Кредитные ресурсы в рамках соглашения предоставляются субъектам МСП, которые осуществляют деятельность: по производству экологически безопасной упаковки (в том числе из стекла и бумаги); связанную с использованием возобновляемых источников энергии; связанную с подготовкой к использованию, использованием, обезвреживанием отходов производства и потребления; по производству органической продукции.
Также заемные средства могут быть направлены на финансирование затрат на: приобретение, монтаж, модернизацию установок, работающих на возобновляемых источниках энергии; приобретение автотранспорта, работающего на электричестве, а также переоборудование автотранспорта с двигателями внутреннего сгорания на электротранспорт, гибриды; приобретение техники, оборудования, работающих на электричестве, взамен технике, работающей на нефтепродуктах; строительство (реконструкцию, модернизацию) собственных очистных сооружений.
Кредитные средства выдаются сроком до 7,5 лет. Максимальная сумма финансирования составляет 5 млн. белорусских рублей.
Напомним, поддержка «зеленых» проектов – одно из важнейших направлений деятельности Белинвестбанка как первого ЭкоЛогичного банка страны. Помимо кредитования в белорусских рублях, Белинвестбанк предоставляет широкие возможности внешнеторгового финансирования в иностранной валюте – с привлечением банков-партнеров из почти 90 стран. В частности, миссия банка по финансированию «зеленых» проектов была поддержана Международной финансовой корпорацией (IFC), входящей в группу Всемирного банка.
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