Сервис Samsung Pay теперь доступен для держателей карт Visa БСБ Банка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, Samsung Pay – мобильный платежный сервис, который принимается к оплате везде, где можно совершить покупку по обычной банковской карте по бесконтактной технологии, а также магнитной полосе, благодаря собственной технологии Samsung MST (от англ. Magnetic Secure Transmission).

Каждую транзакцию необходимо подтверждать по отпечатку пальца, радужке глаз или PIN-коду приложения, а вместо реального номера карты используется специальный цифровой код – токен. За безопасность на программном и аппаратном уровнях независимо от операционной системы устройства отвечает платформа Samsung KNOX.