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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СЕРВИС SAMSUNG PAY ТЕПЕРЬ ДОСТУПЕН ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ КАРТ VISA БСБ БАНКА
17:16 30.01.2020
Сервис Samsung Pay теперь доступен для держателей карт Visa БСБ Банка.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, Samsung Pay – мобильный платежный сервис, который принимается к оплате везде, где можно совершить покупку по обычной банковской карте по бесконтактной технологии, а также магнитной полосе, благодаря собственной технологии Samsung MST (от англ. Magnetic Secure Transmission).
Каждую транзакцию необходимо подтверждать по отпечатку пальца, радужке глаз или PIN-коду приложения, а вместо реального номера карты используется специальный цифровой код – токен. За безопасность на программном и аппаратном уровнях независимо от операционной системы устройства отвечает платформа Samsung KNOX.
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