|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.01.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
МТБАНК УСТАНОВИЛ НОВЫЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УСКОРЕННОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТАРИФНОМУ ПЛАНУ ЭКВАЙРИНГА
15:49 30.01.2020
ЗАО "МТБанк" внесло изменения в Приложение 6 «Эквайринг» в Перечне вознаграждений по операциям с клиентами и банками-корреспондентами.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 1 февраля 2020 года размер вознаграждения за «Ускоренное подключение к тарифному плану эквайринга (за единицу терминального оборудования)» установлен в размере 50 белорусских рублей.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 31.01.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 30.01.2020
Курсы в банках
на 30.01.2020
Конвертация в банках
на 30.01.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте