БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

МТБАНК УСТАНОВИЛ НОВЫЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УСКОРЕННОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТАРИФНОМУ ПЛАНУ ЭКВАЙРИНГА

15:49 30.01.2020 ЗАО "МТБанк" внесло изменения в Приложение 6 «Эквайринг» в Перечне вознаграждений по операциям с клиентами и банками-корреспондентами. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 1 февраля 2020 года размер вознаграждения за «Ускоренное подключение к тарифному плану эквайринга (за единицу терминального оборудования)» установлен в размере 50 белорусских рублей.