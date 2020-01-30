Банк БелВЭБ изменяет процентные ставки по срочным отзывным банковским вкладам (депозитам) для физических лиц в белорусских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 31 января 2020 года установлены новые процентные ставки по вновь заключаемым договорам срочного отзывного банковского вклада (депозита) «Универсальный» с переменной процентной ставкой и срочного отзывного банковского вклада (депозита) «Интернет-вкл@д».

С изменениями можно ознакомиться на сайте банка.