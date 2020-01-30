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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО СРОЧНЫМ ОТЗЫВНЫМ БАНКОВСКИМ ВКЛАДАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
14:41 30.01.2020
Банк БелВЭБ изменяет процентные ставки по срочным отзывным банковским вкладам (депозитам) для физических лиц в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 31 января 2020 года установлены новые процентные ставки по вновь заключаемым договорам срочного отзывного банковского вклада (депозита) «Универсальный» с переменной процентной ставкой и срочного отзывного банковского вклада (депозита) «Интернет-вкл@д».
С изменениями можно ознакомиться на сайте банка.
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