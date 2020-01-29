Прибыль Белинвестбанка за 2019 год увеличилась в 1,5 раза и составила 71,5 млн рублей. Такие цифры прозвучали на расширенном заседании Правления ОАО «Белинвестбанк», на котором подведены итоги работы за прошлый год и рассмотрен ход реализации стратегического плана развития на 2018-2020 годы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, увеличилась также рентабельность нормативного капитала.

В 2019 году Белинвестбанк открыл для белорусского рынка новые возможности расчетов, внедрив самый прогрессивный и инновационный платежный сервис «Оплати». Он основан на использовании QR-кодов, работает без банковской карточки. По сути – это электронные деньги на виртуальном кошельке, который хранится на смартфоне. «Оплати» включает целую ЭкоСистему, предоставляющую дополнительные возможности. В приложении можно общаться как в традиционном мессенджере, переводить друг другу деньги мгновенно без комиссии, дарить подарочные сертификаты, создавать групповые кошельки с любым количеством участников и собирать средства на общие цели, загружать карты лояльности, создавать собственную визитную карточку. Сервис доступен клиентам любого банка.

Количество активных пользователей Интернет-банкинга и Мобильного приложения банка превышает 350 тысяч человек.

Для удовлетворения потребностей бизнеса в 2019 году банк реализовал возможность входа в каналы дистанционного обслуживания юридическим лицам через МСИ. Благодаря уникальной технологии представитель компании, не приходя в банк, может получить определенный комплекс банковских услуг, в частности, открыть счет, воспользоваться услугой купли или продажи валюты. Для организаций, которые ведут активную внешнеэкономическую деятельность, запущен сервис «ONLINE-трекер валютного платежа». Он позволяет в режиме реального времени отслеживать движение платежей при осуществлении международных расчетов. Обновление Интернет-банкинга для юридических лиц дополнило систему новыми удобными сервисами и функциями. Все участники групп компаний и крупных холдингов теперь могут работать в Интернет-банкинге под одним уникальным логином и открывать личные кабинеты одновременно из нескольких закладок одного браузера. Появилась возможность подписывать документы разными ЭЦП без замены ключей, а также управлять временем сеанса.

Сегодня количество активных клиентов малого и среднего бизнеса в банке превышает 28,6 тысяч. Кроме того, обслуживается более 1100 клиентов крупного бизнеса. В отдельный сегмент выделен женский бизнес. В 2019 году в банке создан Центр поддержки и развития женского предпринимательства, главная задача которого – стимулирование женского бизнеса, содействие в получении финансовых и технических ресурсов, информационных, методологических и консультационных услуг. Для бизнес-леди в банке разработана отдельная линейка эксклюзивных продуктов: пакеты обслуживания «Успешная» и «ИП-Успешная», кредиты «Леди-Инвест» и «Леди-Стандарт». Кроме того, осуществляется бесплатная комплексная информационная поддержка: тематические семинары, мастер-классы, встречи в формате нетворкинга.

Количество физлиц превысило 1 миллион человек и составило более 10% всего населения страны. В целях удовлетворения индивидуальных потребностей клиентов в 2019 году внедрены два новых карточных продукта: карточка JOKER и «Черная Пятница».

Банк продолжил формирование ЭкоСистемы для студентов и учащихся. В девяти белорусских вузах успешно внедрена многофункциональная интеллектуальная идентификационная карточка «Карточка студента», разработанная банком. Это уникальный платежный инструмент, средство идентификации, электронный пропуск и читательский билет – все в одной упаковке. Аналогичный продукт действует для сотрудников учреждений образования – «Карточка сотрудника». В этом году карточка расширила список держателей.

Выпуск кобрендинговой карты ISIC стал следующим шагом в формировании студенческой ЭкоСистемы. Она представляет собой «альянс» двух карт – международно признанного удостоверения, которое подтверждает статус учащегося в 135 странах, и банковской платежной карточки Mastercard премиального уровня. Таким образом, учащиеся могут оплачивать товары и услуги по всему миру, пользоваться привилегиями и скидками премиальных карточек Mastercard, а также иметь доступ к специальным предложениям программы лояльности ISIC Global.

На протяжении 2019 года банк являлся активным участником рынка государственных и негосударственных ценных бумаг. По итогам работы за 2019 год банк занял 1 место по объему и 4 место по количеству сделок, совершенных с ценными бумагами на ОАО «БВФБ» среди всех банков и профучастников Республики Беларусь.

Развитие международного сотрудничества является одним из приоритетных направлений деятельности, среди партнеров банка более 90 финансовых институтов по всему миру.

Партнерство ОАО «Белинвестбанк» и Европейского банка реконструкции и развития позволило расширить рынки сбыта продукции ОАО «БЕЛАЗ». Банк организовал сложноструктурированную сделку по выпуску гарантий индийским банком Axis Bank, покрытых резервным обязательством ЕБРР. В результате осенью 2019 года впервые карьерные самосвалы были поставлены на индийский рынок в рамках контракта на сумму около 200 млн. долларов США.

Налаженные партнерские отношения с банками Франции позволили осуществить поставку французских автомобилей Citroёn на белорусский рынок. Новым официальным импортером стал клиент банка –ООО «ПарадАвто». Проект удалось реализовать благодаря использованию банковской гарантии платежа французского банка против контргарантии ОАО «Белинвестбанк».

Благодаря партнерству первого в Беларуси ЭкоБанка и Международной финансовой корпорации (IFC) стало возможным строительство ветропарка в Лиозненском районе. За год в белорусскую энергосистему новые станции поставят около 20 миллионов киловатт-часов экологически чистой энергии. Два генератора начали свою работу за несколько месяцев до конца отчетного года и уже частично закрывают потребность электроэнергии целого района.

Вместе с развитием каналов дистанционного обслуживания банк уделяет особое внимание вопросам развития территориальной сети. На сегодня клиенты банка могут воспользоваться качественным банковским сервисом в 6 региональных дирекциях, Главном операционном управлении и 27 центрах банковских услуг. Обслуживание клиентов осуществляют также 64 удаленных рабочих места. Эквайринговая сеть банка включает 511 банкоматов, 216 инфокиосков, более 12 тыс. единиц платежного оборудования в 9 тыс. торгово-сервисных предприятиях.