В минувшем году специалисты банка ВТБ (Беларусь) обработали более 450 тысяч звонков

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ежедневно специалисты банка получали порядка 1250 телефонных обращений. При этом услугой «Заказать звонок» воспользовались более 26 тыс. клиентов.

В течение года было обработано около 25 500 заявок на получение кредита, оформленных на сайте банка, профильных сайтах, в мобильном и Интернет-банке, а также посредством услуги USSD/SMS-кредит. Подготовлено около 4000 ответов на вопросы и отзывы, оставленные клиентами на сайте и в сервисе «Интернет-банк». В официальных каналах банка в Viber и Skype обработано около 30 тыс. обращений.

«Ежегодно все большее количество наших клиентов получают консультации или совершают операции посредством дистанционных каналов коммуникации, поэтому мы стараемся максимально развивать наши сервисы и повышать доступность банковских услуг. Преимущества дистанционного обслуживания очевидны - это оперативность, мобильность и комфорт. Благодаря нашим сервисам клиенты получают широкий спектр актуальной финансовой информации без личного обращения в банк», - отметила Екатерина Линиченко, начальник отдела клиентской поддержки банка ВТБ (Беларусь).