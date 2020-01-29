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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В БЕЛИНВЕСТБАНКЕ МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ ПРЕДЛАГАЮТ КРЕДИТЫ ПО СТАВКАМ ОТ 4,59% В ЕВРО И ОТ 5,59% В ДОЛЛАРАХ США
16:51 29.01.2020

В рамках акции «Притягательный сезон. Перезагрузка» Белинвестбанк предлагает бизнесу оформить кредит по ставкам, которые «не кусаются».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, уникальное предложение разработано специально для владельцев микро-, малого и среднего бизнеса с объемом годовой выручки до 7 млн. долларов США. Ставки от 4,59% годовых в евро и от 5,59% годовых в долларах США по достоинству оценят представители бизнеса.

Средства предоставляются в виде возобновляемой/невозобновляемой кредитной линии или единовременного кредита.

«Средства вы можете использовать, например, на расширение и развитие собственного бизнеса. Это, конечно же, самый очевидный вариант вложения средств. Но в рамках акции Белинвестбанк также предоставляет клиенту возможность рефинансирования кредитов, оформленных в других банках на менее выгодных условиях. Таким образом мы даем возможность бизнесу снизить кредитную нагрузку на предприятие и вздохнуть свободнее, – считает директор департамента малого и среднего бизнеса ОАО «Белинвестбанк» Рустам Стариков. – К слову, мы не только на привлекательных условиях финансируем бизнес, но и осуществляем комплексную поддержку наших клиентов, стремясь к тому, чтобы их потребности были удовлетворены в полном объеме. Мы создаем своеобразную ЭкоСистему банковско-клиентского партнерства, в основе которой лежат инновационные технологии, предоставляющие дополнительные возможности для развития бизнеса: удобство и комфорт, качество и безопасность».

Новая философия первого в стране ЭкоЛогичного банка нашла отражение в новых сервисах. Многие из них уникальны. Так, кредитно-финансовый институт первым в стране реализовал возможность входа в каналы дистанционного обслуживания юрлицам через межбанковскую систему идентификации (МСИ). Сегодня компании посредством системы могут открыть счет, воспользоваться услугой купли или продажи валюты.

Сервис «ONLINE – трекер валютного платежа» позволяет организациям, которые ведут активную внешнеэкономическую деятельность, в режиме реального времени отслеживать движение платежей при осуществлении международных расчетов. Держать руку на денежном пульсе бизнеса помогает услуга «ONLINE-информирование».
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