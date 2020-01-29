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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


КОЛИЧЕСТВО НАХОДЯЩИХСЯ В БЕЛАРУСИ В ОБРАЩЕНИИ БАНКОВСКИХ КАРТОЧЕК УВЕЛИЧИЛОСЬ ЗА 2019 ГОД НА 3,4%
13:58 29.01.2020

Количество находящихся в Беларуси в обращении банковских платежных карточек за 2019 год увеличилось на 3,4% и на 1 января 2020 года составило 15,5 млн (на 1 января 2019 года их было 15 млн 11,7 тыс.), согласно данным Национального банка.

Лидерами по количеству используемых карточек в Беларуси являются Visa и MasterCard. Число карточек Visa увеличилось с 4,7 млн на начало 2019 года до 5,1 млн на 1 января 2020 года, MasterCard – с 4,7 млн до 5,2 млн соответственно. При этом карточки системы MasterCard занимают наибольшую долю в общем объеме - 33,7%, VISA - 33%.

Число карточек системы БЕЛКАРТ за 2019 год уменьшилось до 3,4 млн (на 1 января 2019 года их было 4,2 млн). При этом количество БЕЛКАРТ/ Maestro за 2019 год выросло до 1,7 млн (на 1 января 2019 года – 1,2 млн). Доля БЕЛКАРТ в общем объеме занимает 22,3%, БЕЛКАРТ/ Maestro - 10,9%.

В феврале 2019 года на белорусском рынке появилась китайская платежная карточка Union Pay. По состоянию на 1 января 2020 года в Беларуси выпущено 2,5 тыс. таких карточек.
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