ОАО «БПС-Сбербанк» намерен закрывать неактивные в течение одного года счета граждан.

В частности, банк обратился к физлицам – владельцам текущих (расчетных) счетов, в том числе с использованием банковской платежной карточки, благотворительных счетов, открытых в ОАО «БПС-Сбербанк», по которым отсутствуют операции в течение одного года (кроме зачисления процентов), не включая срока наложения ареста либо приостановления операций по счету (неактивные счета), сообщив, что в соответствии со ст. 206 Банковского кодекса Республики Беларусь банк вправе прекратить обязательства по договору об открытии счета при соблюдении и наступлении условий, предусмотренных указанной статьей, а также договором об открытии счета.

«Настоящим уведомляем вас об отсутствии по вашему счету операций в течение одного года (кроме зачисления процентов), не включая срока наложения ареста либо приостановления операций по счету, а также предупреждаем о прекращении обязательств банка по соответствующим договорам по истечении шести месяцев, начиная с даты настоящего уведомления. Обязательства по договорам текущих (расчетных) счетов с использованием банковской платежной карточки, будут прекращены банком по истечении шести месяцев со дня прекращения срока действия соответствующей банковской платежной карточки», - говорится в сообщении финансового учреждения.

В нем отмечается, что если в течение 6 месяцев, начиная с даты настоящего уведомления, не будет возобновлено движение денежных средств по неактивному счету, банк прекратит обязательства по соответствующему договору и закроет его, перечислив неиспользованный остаток денежных средств на отдельный счет без начисления процентов, и по истечении срока, установленного законодательством Беларуси, зачислит его в свой доход.

При этом БПС-Сбербанк обязуется возвратить по требованию владельца неактивного счета остаток денежных средств, находившихся на данном счете на момент его закрытия.

Операции по неактивному счету можно совершить в любом подразделении банка.