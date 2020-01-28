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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БСБ БАНКЕ ЗАПУСТИЛИ СЕРВИС GARMIN PAY ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ КАРТОЧЕК VISA
11:32 29.01.2020
ЗАО «БСБ Банк» запустило сервис Garmin Pay для владельцев карточек платежной системы Visa.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь можно совершать покупки с помощью своих часов, даже если с собой нет карточки БСБ Банка или телефона. Просто нужно установить приложение Garmin Connect на свой смартфон, подключить к нему часы и добавить карту Visa БСБ Банка, что позволит проводить оплату через любой терминал с функцией бесконтактных платежей.
В банке отмечают, что платежи через Garmin Pay надежно защищены, поэтому клиент может быть уверен в безопасности своих данных, совершая покупки с помощью часов.
Garmin Pay – платежный сервис, позволяющий бесконтактно оплачивать покупки и услуги с помощью часов Garmin. Во время оплаты используются только часы Garmin – карточку или смартфон при себе иметь не обязательно. Для расчетов достаточно войти в электронный кошелек на часах и затем поднести их к бесконтактному терминалу. Операция происходит в доли секунды.
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