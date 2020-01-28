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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ТЕХНОБАНК СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ В СИСТЕМЕ ЕРИП В МОГИЛЕВЕ С 31 ЯНВАРЯ
10:07 29.01.2020

ОАО «Технобанк» сообщает о проведении технологических работ в системе ЕРИП (Могилев).

«В связи с проведением технологических работ в системе ЕРИП с 31 января по 7 февраля 2020 года по ветке Коммунальные платежи - Жилищно-коммунальные услуги - Могилев - МОЦИС - Платежи МОЦИС (ЧС, ТС, ЖСК, Ведом) оплатить за жилищно-коммунальные услуги можно будет только в расчетно-кассовых центрах государственного предприятия "МОЦИС" при наличии извещения, а также в кассе предприятия (ул. Свердлова, 6)», - говорится в сообщении банка.

Кроме того, с 3 февраля 2020 года по 7 февраля 2020 года возможны перебои в приеме платежей за жилищно-коммунальные услуги по ветке Коммунальные платежи - Жилищно-коммунальные услуги - Могилев - МОЦИС - Коммунальные платежи ЖРЭУ.
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