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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН С ЖАЛОБАМИ О НЕОБОСНОВАННОМ ОТКАЗЕ БАНКАМИ В ВЫДАЧЕ КРЕДИТОВ В 2019 ГОДУ УМЕНЬШИЛОСЬ – НАЦБАНК БЕЛАРУСИ
17:54 28.01.2020
В 2019 году увеличилось количество поступающих от граждан обращений, касающихся кредитования: 514 обращений, что составляет 23 процента от общего количества обращений (в 2018 году –439 обращений).
Как сообщает управление информации общественных связей Национального банка Беларуси, количество обращений граждан с жалобами о необоснованном отказе банками в выдаче кредитов с 92 обращений в 2018 году сократилось до 81 обращения в 2019 году.
Вместе с тем почти в два раза увеличилось количество обращений граждан об ограничении их родственников в праве на получение кредитов в банках (28 обращений в 2019 году против 15 обращений в 2018 году).
В отчетном периоде наметилась тенденция к уменьшению количества обращений граждан по вопросам размещения денежных средств во вклады (депозиты): с 85 обращений в 2018году до 76 обращений в 2019 году. Но при этом продолжает увеличиваться количество поступивших обращений граждан по вопросам компенсации вкладов советского периода (в 2018 году поступило 44 обращения, в 2019 году – 50 обращений).
В 2019 году более чем на 50 процентов увеличилось количество обращений по вопросам, касающимся работы с банковскими платежными карточками, функционирования банкоматов, инфокиосков (в 2019 году поступило 348 обращений, в 2018 году –230 обращений).
За отчетный период в Национальный банк поступило 844 обращения по вопросам деятельности банков, что составляет 38 процентов от общего количества поступивших в 2019 году обращений, в 2018 году – 701 обращение.
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