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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В БЕЛАРУСБАНКЕ УЛУЧШИЛИ УСЛОВИЯ КРЕДИТА НА АВТОМОБИЛИ GEELY
14:50 28.01.2020

Беларусбанк улучшил условия кредита на автомобили Geely.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь кредит предоставляется на покупку всех моделей Geely: Atlas, Emgrand 7, Emgrand X7, реализуемых официальными дилерами СЗАО «БЕЛДЖИ», сроком с 7 до 10 лет с возможностью досрочного погашения.

Кроме того, можно увеличить сумму кредита, включив в совокупный доход кредитополучателя доходы поручителя.

Размер процентной ставки за пользование кредитом в течение льготного периода кредитования (18/24/36 месяцев) составляет не менее 3,9% годовых (ставка рефинансирования минус 5,1 п.п.). В дальнейшем процентная ставка устанавливается в размере ставки рефинансирования, увеличенной на фиксированную величину (что в настоящее время составляет 12,47% годовых).

Выбор льготного периода кредитования осуществляется в зависимости от внесенной суммы собственных средств на покупку авто: чем больше сумма, тем больше льготный период кредитования.

При этом Беларусбанк готов предоставить кредит на полную стоимость приобретаемого автомобиля. В этом случае льготный период кредитования по сниженной ставке составит 18 месяцев. Если за счет собственных средств оплачивается 10% стоимости автомобиля, то сниженная ставка действует 2 года; если оплатить самостоятельно 25% стоимости авто – 3 года.

С 3 февраля 2020 года действуют особые условия кредитования для отдельных категорий граждан из числа ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов I или II группы, родителей многодетных семей. Размер процентной ставки за первый год пользования кредитом для данной категории кредитополучателей составит всего 0,01%.
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