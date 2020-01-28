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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН В 2019 ГОДУ ПОСТУПИЛО В НАЦБАНК ИЗ МИНСКА И МИНСКОЙ ОБЛАСТИ
13:21 28.01.2020

В 2019 году в Национальный банк поступило 2198 обращений граждан (в 2018году – 2032 обращения). При этом количество обращений граждан в центральный аппарат Национального банка составило 1946 обращений, или 88,5 процента от общего количества обращений, поступивших в Национальный банк (в 2018 году –1761 обращение).

Как сообщает управление информации общественных связей Национального банка Беларуси, в 2019 году продолжила увеличиваться доля обращений, поступающих в Национальный банк в электронном виде. Из общего количества обращений, поступивших в Национальный банк, 360 обращений (16,4 процента) составили жалобы, 1817 (82,6 процента) – заявления, 21(1 процент) – предложения.

Наибольшее количество обращений граждан в 2019 году поступило из Минска и Минской области – 881 обращение (40 процентов от общего количества обращений) и 394 обращения (18процентов) соответственно. Из Брестской области поступило 163 обращения (7,4 процента); из Гомельской области – 137 обращений (6,2 процента); из Гродненской области –195 обращений (9процентов); из Витебской области – 278 обращений (12,6 процента); из Могилевской области – 119обращений (5,4процента); из стран ближнего зарубежья – 31обращение (1,4 процента).

В Национальном банке в 15-дневный срок рассмотрено 1662 обращения (76,4 процента), в течение месяца – 396 обращений (18,2 процента), в срок свыше одного месяца – 116 обращений (5,3 процента).

Анализ подготовленных Национальным банком ответов на обращения граждан показал, что по более чем половине из них даны разъяснения (1235 обращений, или 56,2 процента), удовлетворены просьбы 372 заявителей (17 процентов), 387 обращений (17,2 процента) направлены для рассмотрения организациям в соответствии с их компетенцией с уведомлением об этом заявителей, переписка прекращена с 11 заявителями, повторно обратившимися по одному и тому же вопросу, так как по указанным обращениям после их детального рассмотрения уже были даны исчерпывающие ответы.
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