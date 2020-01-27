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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛИНВЕСТБАНК ПРЕДЛАГАЕТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЕРВИСОМ «ВАЛЮТНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ»
11:24 28.01.2020

«Белинвестбанк» ОАО предлагает воспользоваться инновационным сервисом «Валютный распорядитель».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, главное преимущество сервиса заключается в том, что он автоматически совершает валютно-обменные операции по максимально выгодному курсу. При этом обменять можно от 1% до 100% заработной платы или других регулярных выплат, например, стипендии, пособия или пенсии.

С помощью услуги можно приобрести доллары США, евро и российские рубли.

Чтобы подключить сервис «Валютный распорядитель», необходимо иметь как минимум две платежные карточки. Одна из них – эмитированная в белорусских рублях, на которую регулярно зачисляются денежные средства. Другая – валютная, на которую будет осуществляться перевод при совершении валютно-обменной операции.

Для подключения сервиса «Валютный распорядитель» необходимо зайти в свой Интернет-банкинг в раздел «Счета и вклады». Далее необходимо нажать кнопку «Валютный распорядитель» на счете, к которому открыта платежная карточка. После нажатия на нее можно установить процент от суммы зачисления денежных средств и номер счета, на который будет осуществляться перевод.

О том, что «Валютный распорядитель» подключен, будет сигнализировать отметка зеленого цвета в списке счетов.

При повторном нажатии на кнопку «Валютный распорядитель» илэгл увидеть основные параметры подключенной услуги: ее статус, процент перечисления денежных средств и счет, на который зачисляется сумма от совершения валютно-обменной операции.
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