Постановлением Совмина № 41 от 24 января 2020 г. утвержден план финансирования ОАО «Банк развития Республики Беларусь» государственных программ и мероприятий в 2020 году.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, объем финансирования составит 966,77 млн рублей.

Из этой суммы 509,92 млн рублей будет выделено на директивное кредитование, а остальные 456,85 млн рублей - на недирективное кредитование.

В перечень требующих недирективного кредитования мероприятий включены финансирование строительства (реконструкции) спортивных объектов, дорог, мостов, путепроводов, Минского метрополитена и взлетной полосы в РУП «Национальный аэропорт Минск».