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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В 2020 ГОДУ БАНК РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ ПРОФИНАНСИРУЕТ ГОСПРОГРАММЫ НА 966,77 МЛН РУБЛЕЙ
09:51 28.01.2020
Постановлением Совмина № 41 от 24 января 2020 г. утвержден план финансирования ОАО «Банк развития Республики Беларусь» государственных программ и мероприятий в 2020 году.
Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, объем финансирования составит 966,77 млн рублей.
Из этой суммы 509,92 млн рублей будет выделено на директивное кредитование, а остальные 456,85 млн рублей - на недирективное кредитование.
В перечень требующих недирективного кредитования мероприятий включены финансирование строительства (реконструкции) спортивных объектов, дорог, мостов, путепроводов, Минского метрополитена и взлетной полосы в РУП «Национальный аэропорт Минск».
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