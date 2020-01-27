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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
КАРТУ УЧРЕДИТЕЛЯ ПРЕДЛАГАЮТ В БНБ
17:45 27.01.2020
Белорусский народный банк (БНБ) предлагает Карту учредителя, которая позволит получать дивиденды без комиссии.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, Карта учредителя – премиальная карта Visa Gold Pay Wave (с технологией бесконтактных платежей) к счету в белорусских рублях на 2 года.
Карт предусматривает бесплатное снятие зачисленных дивидендов в банкоматах и кассах БНБ.
Карта учредителя включает в себя все преимущества премиальной карты Visa Gold: удобное мобильное приложение i’mbanking.by, которое позволяет совершать валютно-обменные операции по выгодным курсам; возможность выпуска дополнительной карты Visa Gold со скидкой; скидки и специальные предложения от платежной системы Visa, а также скидки и бонусы от партнеров банка.
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