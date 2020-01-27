Белорусский народный банк (БНБ) предлагает Карту учредителя, которая позволит получать дивиденды без комиссии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, Карта учредителя – премиальная карта Visa Gold Pay Wave (с технологией бесконтактных платежей) к счету в белорусских рублях на 2 года.

Карт предусматривает бесплатное снятие зачисленных дивидендов в банкоматах и кассах БНБ.

Карта учредителя включает в себя все преимущества премиальной карты Visa Gold: удобное мобильное приложение i’mbanking.by, которое позволяет совершать валютно-обменные операции по выгодным курсам; возможность выпуска дополнительной карты Visa Gold со скидкой; скидки и специальные предложения от платежной системы Visa, а также скидки и бонусы от партнеров банка.