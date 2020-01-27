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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФРАНСАБАНК ИЗМЕНИЛ УСЛОВИЯ КРЕДИТА ДЛЯ ФИЗЛИЦ "УЮТНЫЙ ДОМ"
17:02 27.01.2020
Франсабанк изменил условия кредита для физлиц "Уютный дом".
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 23 января 2020 года срок действия кредитного договора на приобретение товаров физическими лицами у продавца-партнера на условиях рассрочки "Уютный дом" устанавливается до 5 месяцев.
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