БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ФРАНСАБАНК ИЗМЕНИЛ УСЛОВИЯ КРЕДИТА ДЛЯ ФИЗЛИЦ "УЮТНЫЙ ДОМ"

17:02 27.01.2020 Франсабанк изменил условия кредита для физлиц "Уютный дом". Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 23 января 2020 года срок действия кредитного договора на приобретение товаров физическими лицами у продавца-партнера на условиях рассрочки "Уютный дом" устанавливается до 5 месяцев.