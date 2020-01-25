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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В 2020 ГОДУ НАЦБАНК БЕЛАРУСИ ПОДГОТОВИТ МЕТОДОЛОГИЧЕСКУЮ ОСНОВУ ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА ВЕДЕНИЕ БАНКАМИ БУХУЧЕТА НА ОСНОВЕ МСФО
14:38 27.01.2020

В 2020 г. Национальный банк продолжит реализацию мер, направленных на применение МСФО в банковском секторе, путем подготовки методологической основы для перехода на ведение банками бухгалтерского учета на основе МСФО (разработка нового плана счетов бухгалтерского учета в банках). Это отмечено в докладе заместителя председателя Правления Нацбанка Сергея Калечица, который был озвучен 24 января на расширенном заседании.

«Общая задача для успешного перехода банковского сектора на МСФО – наращивание профессиональных навыков и компетенций в области МСФО у всех сотрудников, включая руководителей. В целях эффективности функционирования банковского сектора продолжится формирование новой системы управления наличным денежным обращением», - говорится в докладе, опубликованном на сайте регулятора.

Национальный банк в 2019 г. полностью передал на аутсорсинг операции по перевозке денежной наличности и разместил ее на удаленное хранение в структурных подразделениях ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «Белинкасгрупп» с сохранением за собой функций централизованного управления наличным денежным обращением.

В 2020 г. операции по инкассации, перевозке, хранению наличных денежных средств и иных ценностей будут переданы банками-акционерами - Беларусбанком и Белагропромбанком - «Небанковской кредитно-финансовой организации «Белинкасгрупп».

«К концу 2020 г. – началу 2021 г. планируется завершение этапа становления новой модели управления наличным денежным обращением, позволяющей организовать эффективный оборот движения денежной наличности банков и небанковских кредитно-финансовых организаций и обеспечить оперативное взаимодействие по перемещению наличных денег между Национальным банком, Белинкасгрупп и банками, а также быструю оборачиваемость ресурсов. В итоге это позволит сократить совокупные расходы по обслуживанию наличного денежного обращения», - отмечается в докладе.
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