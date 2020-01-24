|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.01.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК ЗАНЯЛ ПЕРВОЕ МЕСТО В НАЦИОНАЛЬНОМ РЕЙТИНГЕ «ЛИГА ЛИДЕРОВ БЕЛАРУСИ-2019» СРЕДИ БАНКОВ
13:26 27.01.2020
Беларусбанк возглавил топ-3 Национального рейтинга «Лига Лидеров Беларуси-2019» в номинации «Банк» по результатам исследований потребительских предпочтений, проведенных компанией «МАСМИ». Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.
В банке отметили, что второе место в Национальном рейтинге «Лига Лидеров Беларуси-2019» занял «МТБанк», а на третьем месте расположился «Приорбанк».
Результаты исследований проверены и подтверждены независимой аудиторской компанией «ФБК Бел».
«Лига Лидеров Беларуси» — простая и прозрачная рейтинговая программа, направленная на определение игроков национального рынка, которые достигли значительных результатов и получили доверие потребителей.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.01.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 24.01.2020
Курсы в банках
на 27.01.2020
Конвертация в банках
на 27.01.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте