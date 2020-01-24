БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛАРУСБАНК ЗАНЯЛ ПЕРВОЕ МЕСТО В НАЦИОНАЛЬНОМ РЕЙТИНГЕ «ЛИГА ЛИДЕРОВ БЕЛАРУСИ-2019» СРЕДИ БАНКОВ

13:26 27.01.2020 Беларусбанк возглавил топ-3 Национального рейтинга «Лига Лидеров Беларуси-2019» в номинации «Банк» по результатам исследований потребительских предпочтений, проведенных компанией «МАСМИ». Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка. В банке отметили, что второе место в Национальном рейтинге «Лига Лидеров Беларуси-2019» занял «МТБанк», а на третьем месте расположился «Приорбанк». Результаты исследований проверены и подтверждены независимой аудиторской компанией «ФБК Бел». «Лига Лидеров Беларуси» — простая и прозрачная рейтинговая программа, направленная на определение игроков национального рынка, которые достигли значительных результатов и получили доверие потребителей.