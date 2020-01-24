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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ТРЕБОВАНИЯ БЕЛОРУССКИХ БАНКОВ К ФИЗЛИЦАМ В 2019 ГОДУ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 22%
12:15 27.01.2020

Требования белорусских банков к физическим лицам в 2019 г. увеличились на 22%, что ниже темпа предыдущего года на 6 процентных пунктов. Это отмечено в докладе заместителя председателя Правления Нацбанка Дмитрия Калечица, который был озвучен 24 января на расширенном заседании.

«Для противодействия потенциальным рискам Национальным банком в 2018 г. введены макропруденциальные инструменты, направленные на замед­ление чрезмерного роста кредитования населения. Это показатели обеспеченности кредита и долговой нагрузки. Установлены пределы, в которых они должны находиться: 90% и 40% соответственно. В настоящее время динамика потребительского кредитования демонстрирует нисходящую тенденцию. Если в 2018 г. темпы прироста потребительского кредитования составляли 45,7%, то по итогам 2019 г. они замедлились до 25%. При этом темпы роста рублевого кредитования недвижимости сохраняются на достаточно высоком уровне и соответствуют прошлому году – порядка 20%», - говорится в докладе, опубликованном на сайте регулятора.

В целях применения единообразного подхода банкам направлены рекомендации по методике расчета среднемесячного платежа по кредиту. В частности, по овердрафтным кредитам, а также кредитным линиям банкам предложено учитывать, что срок погашения таких кредитов не превышает одного года.

Кроме того, банкам было рекомендовано при оценке кредитоспособности физических лиц и расчете показателя долговой нагрузки использовать содержащиеся в информационном ресурсе ЕРИП сведения о коммунальных платежах и других услугах, а также о рассрочках предприятий торговли и сервиса.

«Данные меры направлены на недопущение накопления излишней долговой нагрузки на граждан», - поясняется в докладе.

Что касается кредитования на условиях рассрочки, то банкам рекомендовано при расчете показателя долговой нагрузки учитывать минимальный срок, на который предоставляется рассрочка.

Кроме того, банкам даны рекомендации ограничить размер любого вида вознаграждения, уплачиваемого банку организациями торговли в рамках заключенных соглашений, 4% от стоимости товара, приобретаемого потребителем с использованием кредитования на условиях рассрочки. При этом к кредитованию на условиях рассрочки следует относить также предоставление кредита на покупку товаров или услуг, при котором вознаграждение банку уплачивает посредник, не являющийся продавцом этих товаров или услуг.

В 2020 г. подходы к расчету показателя долговой нагрузки будут закреплены в нормативном правовом акте Национального банка. Планируется установить формулу для расчета ежемесячных платежей по кредитным договорам с учетом ранее направленных банкам рекомендаций. Также определяются особенности расчета в зависимости от вида кредита – овердрафты, кредиты на условиях рассрочки, автокредиты, кредиты на обучение. Устанавливаются подходы к определению среднемесячного дохода физического лица.

«Проект документа уже подготовлен и находится на стадии согласования с заинтересованными. В целях исключения недобросовестной практики кредиторов установлено ограничение на заключение договоров возвратного лизинга. Так, предметом лизинга по договору финансовой аренды, в рамках которого физическое лицо является одновременно лизингополучателем и продавцом предмета лизинга, может быть только транспортное средство, квартира, одноквартирный жилой дом», - говорится в докладе.
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