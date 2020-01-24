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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


СОХРАНЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ КРЕДИТНОГО РЫНКА В 2020 ГОДУ СОХРАНИТСЯ - НАЦБАНК БЕЛАРУСИ
10:57 27.01.2020

По оценкам Национального банка Беларуси, в 2020 г. сохранится сбалансированность кредитного рынка. Это отмечено в докладе заместителя председателя Правления Нацбанка Дмитрия Калечица, который был озвучен 24 января на расширенном заседании.

«Тем самым не прослеживается необходимость ужесточения либо смягчения макропруденциальных требований к банкам. В любом случае за кредитным разрывом, как и за иными показателями кредитного рынка и финансовой системы в целом, будет осуществляться непрерывный мониторинг с целью своевременного принятия оперативных мер макропруденциальной политики в случае необходимости», - говорится в докладе, опубликованном на сайте регулятора.

В нем также отмечается, что наиболее значимым риском для финансовой стабильности остается кредитный риск. На 1 января 2020 г. активы, подверженные кредитному риску, увеличились с начала 2019 г. на 5,9%. При этом объем необслуживаемых активов снизился с 2,8 до 2,7 млрд. рублей. Необслуживаемые активы банков на 97% состоят из задолженности юридических лиц.

Между тем качество кредитного портфеля, начиная с мая 2019 г. постепенно улучшается. По состоянию на 1 января 2020 г. доля необслуживаемых активов составила 4,6% (рисунок 5). Вместе с тем доля необслуживаемых активов по задолженности юридических лиц составила 6,8%, в том числе в иностранной валюте – 7,3%.

«В целом сектор нефинансовых организаций имеет неустойчивое финансовое положение, высокий уро­вень закредитованности и хронический недостаток собственных оборотных средств вследствие неэффективного управления отдельными предприятиями. Объем потенциальных рисков в широком определении, связанных с недостаточной кредитоспособностью крупнейших государственных предприятий, оценивается Национальным банком на уровне 15,6% ВВП. Скрытый потенциал кредитного риска обусловлен также перераспределением кредитных ресурсов через кредитоспособные предприятия финансово неустойчивым организациям. Так, неэффективные сельскохозяйственные организации получают займы и авансы от предприятий переработки сельскохо­зяйственной продукции, которые за счет этого несут повышенную кредитную нагрузку», - отмечается в докладе.

В нем также говорится об условиях ухудшения ситуации на внешних товарных рынках, когда многие экспортеры сталкиваются с проблемами по обслуживанию своих долговых обязательств.

«Результаты макросценарных стресс­тестов свидетельствуют о том, что в случае реализации рисков существенного замедления роста мировой экономики, дальнейшего ухудшения внешних условий проблемы многих предприятий с обслуживанием долговых обязательств значительно усилятся. В результате доля необслуживаемых активов может превысить 10%, многие банки столкнутся с убытками. Это отрицательно скажется на устойчивости банков и финансовой стабильности в целом. В этой связи еще раз отметим, что макропруденциальная политика Национального банка будет нацелена на поддержание равновесных темпов кредитования, не допуская снижения стандартов оценки рисков и необоснованного роста кредитова­ния сверх платежеспособного спроса. Банкам при оценке финансового состояния кредитополучателей следует особое внимание уделять потенциальным источникам погашения кредитных обязательств. Важно понимать, что ресурсная база банков формируется во многом за счет средств населения. При этом одними из самым активных вкладчиков являются пенсионеры», - говорится в докладе.
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