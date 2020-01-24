БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ ПРЕДЛАГАЮТ КРЕДИТЫ НА ПОКУПКУ АВТОМОБИЛЕЙ МАРКИ GEELY

16:39 24.01.2020 ОАО «Белагропромбанк» предлагает физлица кредиты на покупку автомобилей марки Geely. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на приобретение легковых автомобилей Geely предлагаются кредиты сроком до 10-ти лет, до 100% от стоимости автомобиля, с уплатой процентов от 3,9% годовых. Подробную информацию об условиях и порядке предоставления кредитов можно узнать здесь, а также в Контакт-центре банка по короткому номеру 136.