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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ ПРЕДЛАГАЮТ КРЕДИТЫ НА ПОКУПКУ АВТОМОБИЛЕЙ МАРКИ GEELY
16:39 24.01.2020
ОАО «Белагропромбанк» предлагает физлица кредиты на покупку автомобилей марки Geely.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на приобретение легковых автомобилей Geely предлагаются кредиты сроком до 10-ти лет, до 100% от стоимости автомобиля, с уплатой процентов от 3,9% годовых.
Подробную информацию об условиях и порядке предоставления кредитов можно узнать здесь, а также в Контакт-центре банка по короткому номеру 136.
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