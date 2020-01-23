ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
24.01.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


НАЦБАНК УТВЕРДИЛ ИНСТРУКЦИЮ ОБ УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ ПРИ АУТСОРСИНГЕ
12:08 24.01.2020

Постановлением Национального банка № 1 от 8 января 2020 года утверждена Инструкция об управлении рисками при аутсорсинге.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, документом устанавливаются требования к организации управления рисками при передаче банком, открытым акционерным обществом «Банк развития Республики Беларусь», небанковской кредитно-финансовой организацией отдельных функций, их частей, бизнес-процессов, видов деятельности, составляющих их работы, услуги, на аутсорсинг, а также порядок раскрытия информации об аутсорсинге.

«Определение функций, которые банк передает (планирует передать) на аутсорсинг, осуществляется банком самостоятельно», - говорится в инструкции.

В документе перечислены критически важные функции, которые банк не может передавать на аутсорсинг и должен осуществлять самостоятельно, а также определены виды рисков, которые банк оценивает в составе операционного риска и интегрирует в общую систему управления рисками банка в случае передачи функций на аутсорсинг.

Банки ведут реестр договоров, заключенных саутсорсинговыми организациями. Реестр включает следующую информацию: реквизиты и период действия договора с аутсорсинговой организацией; описание функции, переданной на аутсорсинг; перечень информации, передаваемой аутсорсинговой организации; наименование аутсорсинговой организации, обязательные реквизиты, резидентство.

Постановление вступает в силу с 1 апреля 2020 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.01.2020
валюта курс
EUR 2.3435
USD 2.1137
RUB 3.4122
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.01.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3435 -0.0015
USD 2.1137 -0.0019
RUB 3.4122 -0.0066
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3340 2.3380
USD 2.1120 2.1160
RUB 3.4100 3.4150
подробнее

Конвертация в банках
на 24.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1030 1.1070
EUR/RUB 68.3000 68.6000
USD/RUB 61.8000 62.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте