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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАЦБАНК УТВЕРДИЛ ИНСТРУКЦИЮ ОБ УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ ПРИ АУТСОРСИНГЕ
12:08 24.01.2020
Постановлением Национального банка № 1 от 8 января 2020 года утверждена Инструкция об управлении рисками при аутсорсинге.
Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, документом устанавливаются требования к организации управления рисками при передаче банком, открытым акционерным обществом «Банк развития Республики Беларусь», небанковской кредитно-финансовой организацией отдельных функций, их частей, бизнес-процессов, видов деятельности, составляющих их работы, услуги, на аутсорсинг, а также порядок раскрытия информации об аутсорсинге.
«Определение функций, которые банк передает (планирует передать) на аутсорсинг, осуществляется банком самостоятельно», - говорится в инструкции.
В документе перечислены критически важные функции, которые банк не может передавать на аутсорсинг и должен осуществлять самостоятельно, а также определены виды рисков, которые банк оценивает в составе операционного риска и интегрирует в общую систему управления рисками банка в случае передачи функций на аутсорсинг.
Банки ведут реестр договоров, заключенных саутсорсинговыми организациями. Реестр включает следующую информацию: реквизиты и период действия договора с аутсорсинговой организацией; описание функции, переданной на аутсорсинг; перечень информации, передаваемой аутсорсинговой организации; наименование аутсорсинговой организации, обязательные реквизиты, резидентство.
Постановление вступает в силу с 1 апреля 2020 г.
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