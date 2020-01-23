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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК (БЕЛАРУСЬ): ЗОНА 24/7 ОТДЕЛЕНИЯ «МЕТРО УРУЧЬЕ» БУДЕТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУПНА
10:04 24.01.2020
С 24 по 27 января 2020 года временно не будет работать зона 24/7 Отделения «Метро Уручье» (пр-т Независимости, 168/2). Об этом сообщает Альфа-Банк (Беларусь).
Банк приносит извинения за неудобства.
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