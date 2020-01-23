БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

АЛЬФА-БАНК (БЕЛАРУСЬ): ЗОНА 24/7 ОТДЕЛЕНИЯ «МЕТРО УРУЧЬЕ» БУДЕТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУПНА

10:04 24.01.2020 С 24 по 27 января 2020 года временно не будет работать зона 24/7 Отделения «Метро Уручье» (пр-т Независимости, 168/2). Об этом сообщает Альфа-Банк (Беларусь). Банк приносит извинения за неудобства.