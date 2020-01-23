Реализация денежно-кредитной политики в 2020 году по-прежнему будет осуществляться в режиме монетарного таргетирования. Это было отмечено на расширенном заседании Правления Национального банка Беларуси, которое состоялось 23 января.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, сохранятся и действующие подходы к проведению курсовой и процентной политики.

В ходе заседания отмечалось, что финансовый сектор Беларуси сохраняет устойчивость по отношению к основным рискам. Принимаются меры по девалютизации экономики. Проводится работа по поддержанию уровня золотовалютных резервов и улучшению их структуры, обеспечению безопасного и эффективного функционирования банков и других финансовых организаций, а также платежной системы.

Динамика кредитования экономики в настоящее время во многом определяется платежеспособным спросом со стороны предприятий реального сектора. В целом обеспечивается баланс между экономической активностью и величиной системных рисков. Такие подходы к кредитованию экономики будут реализованы и в 2020 году.

По итогам 2019 года потребительские цены выросли на 4,7% при прогнозном параметре не более 5%. Этому способствовали как принимаемые Национальным банком меры, обеспечившие контроль за денежным предложением, так и действия правительства Беларуси на потребительском рынке, прежде всего в области ценового регулирования.

В 2020 году перед Национальным банком и правительством поставлена задача удержать инфляцию, как и в 2019 году, в пределах 5%.