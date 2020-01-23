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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАВКИ ПО РЯДУ ВКЛАДОВ ДЛЯ ФИЗЛИЦ В БАНКЕ БЕЛВЭБ ИЗМЕНЯЮТСЯ
15:00 23.01.2020
Банк БелВЭБ изменяет процентные ставки по банковским вкладам (депозитам) для физических лиц в белорусских рублях и иностранной валюте и текущим (расчетным) банковским счетам в иностранной валюте.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 23 января 2020 года установлены новые размеры годовых процентных ставок по вновь заключаемым договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Персональный», срочного безотзывного банковского вклада «Универсальный безотзывный» с фиксированной процентной ставкой», срочного безотзывного банковского вклада «Сберегательный вкл@д», срочного отзывного вклада «Универсальный» с переменной процентной ставкой, вкладов до востребования «Зручны дэпазiт» и «Зручны анл@йн».
Кроме того, с 23 января по текущим (расчетным) банковским счетам физических лиц, в том числе открытым с использованием услуги «Интернет-Банк», установлена процентная ставка в размере 0,001% годовых.
Ознакомиться с изменениями ставок можно на сайте банка.
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