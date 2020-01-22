|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.01.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФРАНСАБАНК ПРЕДЛАГАЕТ КРЕДИТЫ НА НЕДВИЖИМОСТЬ ПО СТАВКЕ 12,47% ГОДОВЫХ
12:49 23.01.2020
Франсабанк предлагает кредиты на недвижимость по ставке 12,47% годовых. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.
Оформить заявку на кредит можно на сайте банка.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.01.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 22.01.2020
Курсы в банках
на 23.01.2020
Конвертация в банках
на 23.01.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте