БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ФРАНСАБАНК ПРЕДЛАГАЕТ КРЕДИТЫ НА НЕДВИЖИМОСТЬ ПО СТАВКЕ 12,47% ГОДОВЫХ

12:49 23.01.2020 Франсабанк предлагает кредиты на недвижимость по ставке 12,47% годовых. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка. Оформить заявку на кредит можно на сайте банка.