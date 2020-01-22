Нацбанк Беларуси опубликовал значения расчетных величин стандартного риска по инструментам кредитно-депозитного рынка на февраль-апрель 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в управлении информации и общественных связей Нацбанка, в феврале-апреле 2020 года ода они составят:

для новых срочных отзывных банковских вкладов физических и юридических лиц в национальной валюте — 6,21% годовых (6,65% в январе 2020 года);

для новых срочных безотзывных банковских вкладов физических лиц в национальной валюте со сроком размещения от одного до шести месяцев включительно – 9,22% годовых (9,66%);

для новых срочных безотзывных банковских вкладов физических лиц в национальной валюте со сроком размещения от шести месяцев до одного года включительно – 9,95% годовых (10,39%);

для новых срочных безотзывных банковских вкладов физических лиц в национальной валюте со сроком размещения свыше одного года – 12,05% годовых (12,51%);

для новых кредитов в национальной валюте, предоставленным юридическим лицам (без учета кредитов, предоставленных на льготных условиях по решениям президента, правительства Беларуси, за счет средств республиканских и местных органов государственного управления), – 11,48% годовых (11,56%);

для новых кредитов в национальной валюте, предоставленным физлицам (без учета кредитов, предоставленных на льготных условиях) – 12,32% годовых (12,47%).