ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.01.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ ЗНАЧЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ВЕЛИЧИН СТАНДАРТНОГО РИСКА НА ФЕВРАЛЬ-АПРЕЛЬ 2020 ГОДА
10:54 23.01.2020

Нацбанк Беларуси опубликовал значения расчетных величин стандартного риска по инструментам кредитно-депозитного рынка на февраль-апрель 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в управлении информации и общественных связей Нацбанка, в феврале-апреле 2020 года ода они составят:

для новых срочных отзывных банковских вкладов физических и юридических лиц в национальной валюте — 6,21% годовых (6,65% в январе 2020 года);

для новых срочных безотзывных банковских вкладов физических лиц в национальной валюте со сроком размещения от одного до шести месяцев включительно – 9,22% годовых (9,66%);

для новых срочных безотзывных банковских вкладов физических лиц в национальной валюте со сроком размещения от шести месяцев до одного года включительно – 9,95% годовых (10,39%);

для новых срочных безотзывных банковских вкладов физических лиц в национальной валюте со сроком размещения свыше одного года – 12,05% годовых (12,51%);

для новых кредитов в национальной валюте, предоставленным юридическим лицам (без учета кредитов, предоставленных на льготных условиях по решениям президента, правительства Беларуси, за счет средств республиканских и местных органов государственного управления), – 11,48% годовых (11,56%);

для новых кредитов в национальной валюте, предоставленным физлицам (без учета кредитов, предоставленных на льготных условиях) – 12,32% годовых (12,47%).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.01.2020
валюта курс
EUR 2.3450
USD 2.1156
RUB 3.4188
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.01.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3450 -0.0059
USD 2.1156 -0.0039
RUB 3.4188 -0.007
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3450 2.3490
USD 2.1160 2.1190
RUB 3.4080 3.4180
подробнее

Конвертация в банках
на 23.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1060 1.1100
EUR/RUB 68.5700 69.1000
USD/RUB 61.9000 62.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте