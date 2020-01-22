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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В БАНКОВСКОМ ПРОЦЕССИНГОВОМ ЦЕНТРЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ 25 ЯНВАРЯ
10:00 23.01.2020
25 января в ОАО «Банковский процессинговый центр» будут проводиться технологические работы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белинвестбанка, в связи с этим с 02.00 до 06.00 возможны кратковременные перерывы в работе каналов связи между Центром и банком, в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу Центра.
Белинвестбанк приносит извинения за возможные неудобства.
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