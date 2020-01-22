БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В БАНКОВСКОМ ПРОЦЕССИНГОВОМ ЦЕНТРЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ 25 ЯНВАРЯ

10:00 23.01.2020 25 января в ОАО «Банковский процессинговый центр» будут проводиться технологические работы. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белинвестбанка, в связи с этим с 02.00 до 06.00 возможны кратковременные перерывы в работе каналов связи между Центром и банком, в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу Центра. Белинвестбанк приносит извинения за возможные неудобства.