ОАО «АСБ Беларусбанк» в 2020 году окажет кредитную поддержку многодетным семьям и направит 680 млн. рублей на кредитование в рамках указа №240.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, более 100 млн рублей будет направлено в текущем году в соответствии с указом №13.

В 2017 году Беларусбанк первым приступил к кредитованию граждан с адресным субсидированием жилья в соответствии с указом № 240 и с начала его реализации выдал кредитов на сумму более 1,3 млрд. рублей. Порядка 23 тысяч семей с кредитной поддержкой крупнейшего банка страны улучшили свои жилищные условия.

Беларусбанк стал ведущим банком в области финансирования недвижимости в Беларуси: по объемам оказанной в 2019 году кредитной поддержки жилищного строительства доля ОАО «АСБ Беларусбанк» среди коммерческих банков составила 62%, а по кредитам с государственной поддержкой – более 80%.