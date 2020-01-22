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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НА КРЕДИТНУЮ ПОДДЕРЖКУ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ В РАМКАХ УКАЗА № 240 БЕЛАРУСБАНК НАПРАВИТ В ЭТОМ ГОДУ BR680 МЛН
16:44 22.01.2020
ОАО «АСБ Беларусбанк» в 2020 году окажет кредитную поддержку многодетным семьям и направит 680 млн. рублей на кредитование в рамках указа №240.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, более 100 млн рублей будет направлено в текущем году в соответствии с указом №13.
В 2017 году Беларусбанк первым приступил к кредитованию граждан с адресным субсидированием жилья в соответствии с указом № 240 и с начала его реализации выдал кредитов на сумму более 1,3 млрд. рублей. Порядка 23 тысяч семей с кредитной поддержкой крупнейшего банка страны улучшили свои жилищные условия.
Беларусбанк стал ведущим банком в области финансирования недвижимости в Беларуси: по объемам оказанной в 2019 году кредитной поддержки жилищного строительства доля ОАО «АСБ Беларусбанк» среди коммерческих банков составила 62%, а по кредитам с государственной поддержкой – более 80%.
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