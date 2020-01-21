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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


С 27 ЯНВАРЯ БНБ-БАНК ПРИОСТАНОВИТ ОКАЗАНИЕ УСЛУГИ ПО СМЕНЕ PIN-КОДА КАРТОЧКИ
11:52 22.01.2020

ОАО «БНБ-Банк» с 27 января 2020 г приостанавливает оказание услуги «Смена PIN-кода» к карточным продуктам. Об этом сообщается на официальном сайте банка.

О возобновлении услуги банк обещает сообщить дополнительно.
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