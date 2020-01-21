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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
МТБАНК РАСШИРИЛ ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БАНКОВСКОЙ ПЛАТЕЖНОЙ КАРТОЧКИ
10:33 22.01.2020
ЗАО "МТБанк" изменило Общие условия договора об использовании банковской платежной карточки, заключенных через систему дистанционного банковского обслуживания.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в новой редакции общих условий договора расширен перечень тарифных планов, для которых определены функциональные особенности по использованию виртуальной банковской платежной карточки.
С новой редакцией Общих условий договора можно ознакомиться на сайте банка.
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