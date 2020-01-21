ЗАО "МТБанк" изменило Общие условия договора об использовании банковской платежной карточки, заключенных через систему дистанционного банковского обслуживания.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в новой редакции общих условий договора расширен перечень тарифных планов, для которых определены функциональные особенности по использованию виртуальной банковской платежной карточки.

С новой редакцией Общих условий договора можно ознакомиться на сайте банка.