ЗАО «РРБ-Банк» предлагает новый Пакет услуг по РКО для юрлиц и ИП.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 27 января 2020 года можно воспользоваться новым пакетом услуг "Каждому свой", который предоставляет возможность наполнить только теми услугами, которые необходимы организации, и по договорной цене с банком.

С пакетами услуг по РКО можно ознакомиться здесь.