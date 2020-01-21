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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РРБ-БАНК ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЙ ПАКЕТ УСЛУГ ПО РКО ДЛЯ ЮРЛИЦ И ИП
16:44 21.01.2020
ЗАО «РРБ-Банк» предлагает новый Пакет услуг по РКО для юрлиц и ИП.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 27 января 2020 года можно воспользоваться новым пакетом услуг "Каждому свой", который предоставляет возможность наполнить только теми услугами, которые необходимы организации, и по договорной цене с банком.
С пакетами услуг по РКО можно ознакомиться здесь.
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