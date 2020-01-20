ОАО «АСБ Беларусбанк» оказывает клиентам услуги по покупке государственных облигаций 265-го выпуска, номинированных в долларах США.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, объем доразмещения составляет более 75 млн долларов США, срок обращения – 7 лет (без оферты на досрочный выкуп). Процентная ставка по облигациям фиксированная и равна 3,7% годовых.

Размещение государственных облигаций 265-го выпуска осуществляется на ежедневной основе в торговой системе биржи без проведения аукциона.

С подробной информацией и перечнем точек продаж можно ознакомиться здесь.