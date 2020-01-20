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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК НАЧАЛ ПРОДАЖУ ВАЛЮТНЫХ ГОСОБЛИГАЦИЙ 265-ГО ВЫПУСКА С ДОХОДНОСТЬЮ 3,7% ГОДОВЫХ
11:25 21.01.2020
ОАО «АСБ Беларусбанк» оказывает клиентам услуги по покупке государственных облигаций 265-го выпуска, номинированных в долларах США.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, объем доразмещения составляет более 75 млн долларов США, срок обращения – 7 лет (без оферты на досрочный выкуп). Процентная ставка по облигациям фиксированная и равна 3,7% годовых.
Размещение государственных облигаций 265-го выпуска осуществляется на ежедневной основе в торговой системе биржи без проведения аукциона.
С подробной информацией и перечнем точек продаж можно ознакомиться здесь.
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