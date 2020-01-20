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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ОТКРЫТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ БЕЛИНВЕСТБАНКА ПО РАЗВИТИЮ ЖЕНСКОГО БИЗНЕСА
10:03 21.01.2020

Cтартовало обучение в рамках масштабного информационно-образовательного проекта Белинвестбанка «Стратегическое развитие женского бизнеса».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, 140 участников со всех уголков страны получили уникальную возможность вывести свой бизнес на качественно новый уровень.

Образовательный проект состоит из нескольких модулей, посвященных стратегическому планированию, маркетингу, управлению продажами, личному бренду руководителя, финансовому менеджменту. Всего запланировано 8 встреч. Первая состоялась в Минске в четверг, 16 января. В субботу, 19 января, занятия начались и во всех областных центрах страны. Кстати, именно в регионах к проекту присоединились мужчины.

«Чтобы развивать бизнес, не важно мужской или женский, необходимы знания. Проведя опрос среди представителей бизнес-сообщества, мы выявили, каких знаний сегодня недостает и в особенности представительницам прекрасного пола в их профессиональной деятельности. Основываясь на этом, мы и обозначили ключевые темы встреч, – отметила руководитель Центра поддержки и развития женского предпринимательства ОАО «Белинвестбанк» Виктория Байран. – Немаловажно, что такое обучение – это не только способ обрести новые знания, но и наладить необходимые связи, а, возможно, и реализовать впоследствии совместный бизнес-проект».

Спикерами проекта стали преподаватели одного из ведущих учреждений образования Беларуси – Бизнес-школы ИПМ, которая имеет международную аккредитацию IQA. Бизнес-школа более 25 лет успешно работает на отечественном рынке, а также имеет партнерские отношения с ведущими европейскими учебными заведениями. Поэтому участники проекта познакомятся с уникальным сочетанием международных методологий бизнес-образования и белорусского опыта ведения бизнеса.

«Самое главное в бизнесе – это не бежать быстрее всех, а бежать быстрее конкурентов. Уверен, что участие во встречах позволит вам быть на шаг впереди. Но это произойдет только в том случае, если вы примените полученные знания на практике, а не просто будете пассивными слушателями, – отметил перед началом информационно-образовательных встреч директор по развитию Бизнес-школы ИПМ Алексей Дунаевский. – Только трансформировав знания в опыт, вы получите реальную пользу и измеримый результат в вашем бизнесе».

К слову, возможность применять знания на практике участникам будет предоставлена уже во время проекта. Они будут выполнять задания на примерах собственных компаний. А это, безусловно, позволит провести общую оценку бизнеса, выявить его слабые и сильные стороны, получить апробированные решения, технологии и инструменты управления своими проектами, а также повысить свою личную эффективность.

Бизнес-леди, а в регионах и бизнесмены, пришли на информационно-образовательные встречи с разными целями. Одни желают узнать последние тенденции ведения бизнеса, другие – вдохновиться на создание нового проекта, третьи – завести полезные контакты. Но объединяет всех одно: желание расти и развиваться. Информационно-образовательный проект Белинвестбанка «Стратегическое развитие женского бизнеса» продлится до 21 марта.

В 2019 году в ОАО «Белинвестбанк» создан Центр поддержки и развития женского предпринимательства. Основная задача центра – стимулирование и поддержка женского предпринимательства, содействие в получении финансовых и технических ресурсов, информационных, методологических и консультационных услуг по организации и ведению бизнеса. Более подробную информацию о деятельности Центра, а также самую актуальную о проводимых мероприятиях можно найти в официальной группе социальной сети Facebook и Instagram.
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