Белгазпромбанк сделал доступнее инвестиционную программу на развитие малого бизнеса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь кредиты в евро на приобретение основных фондов, а также рефинансирование действующих инвестиционных кредитов в других банках юридические лица и индивидуальные предприниматели могут получить по ставке 4,99% годовых в первый год пользования кредитом.

После окончания первого года пользования кредитом ставка составит 6,99% годовых.

Подробно ознакомиться с условиями программы можно тут.