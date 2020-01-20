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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИНВЕСТИЦИОННОЕ КРЕДИТОВАНИЕ ПОД 4,99% ГОДОВЫХ ПРЕДЛАГАЮТ В БЕЛГАЗПРОМБАНКЕ
17:33 20.01.2020
Белгазпромбанк сделал доступнее инвестиционную программу на развитие малого бизнеса.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь кредиты в евро на приобретение основных фондов, а также рефинансирование действующих инвестиционных кредитов в других банках юридические лица и индивидуальные предприниматели могут получить по ставке 4,99% годовых в первый год пользования кредитом.
После окончания первого года пользования кредитом ставка составит 6,99% годовых.
Подробно ознакомиться с условиями программы можно тут.
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