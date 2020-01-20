Продажа простых (обыкновенных) акций ОАО «АСБ Беларусбанк» в соответствии с решением общего собрания акционеров начнется 21 января 2020 года с 09.00.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, продажа будет осуществляться путем заключения с банком договора купли-продажи акций в депозитарных офисах либо посредством системы «Интернет-банкинг» банка.

С условиями и порядком продажи акций можно ознакомиться здесь.