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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ПРОДАЖА АКЦИЙ БЕЛАРУСБАНКА НАЧНЕТСЯ 21 ЯНВАРЯ
16:59 20.01.2020

Продажа простых (обыкновенных) акций ОАО «АСБ Беларусбанк» в соответствии с решением общего собрания акционеров начнется 21 января 2020 года с 09.00.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, продажа будет осуществляться путем заключения с банком договора купли-продажи акций в депозитарных офисах либо посредством системы «Интернет-банкинг» банка.

С условиями и порядком продажи акций можно ознакомиться здесь.
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