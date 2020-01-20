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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛИНВЕСТБАНК И БАНК РАЗВИТИЯ ПОДПИСАЛИ ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
16:09 20.01.2020

Генеральное соглашение о порядке взаимодействия в рамках финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства на 2020-2021 гг. подписано между ОАО «Белинвестбанк» и Банком развития Республики Беларусь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белинвестбанка, это позволяет значительно расширить доступ субъектов МСП к финансовой поддержке по привлекательным процентным ставкам.

Кредиты субъектам МСП предоставляются на приобретение, реконструкцию, модернизацию, строительство, капитальный ремонт основных средств, а также на приобретение нематериальных активов (франшизы) для их производственной деятельности, торговой деятельности или деятельности по оказанию услуг.

Субъекты МСП, которые могут воспользоваться кредитными средствами, – индивидуальные предприниматели, микро-, малые и средние предприятия. В рамках генсоглашения финансовая поддержка может быть оказана:

предприятиям сферы торговли и услуг;

предприятиям производственной сферы, сельского, лесного и рыбного хозяйства;

предприятиям-экспортерам;

женскому предпринимательству;

стартап-компаниям;

компаниям, которые осуществляют свою деятельность на территории юго-восточного региона Могилевской области и Орши;

компаниям, которые зарегистрированы и осуществляют свою деятельность на территории средних, малых городов, сельской местности;

организациям, которые обеспечивают занятость социально незащищенных категорий граждан или оказывают помощь социальным учреждениям;

предприятиям, которые осуществляют деятельность, связанную с экологическими проектами.

Кредитные средства выдаются сроком до 7,5 лет. Максимальная сумма финансирования субъектов МСП в рамках Генерального соглашения составляет 5 млн. белорусских рублей. Для стартап-компаний – не более 2,5 млн. белорусских рублей.

Финансирование осуществляется в белорусских рублях. Ставки по кредитам варьируются от 7,5% годовых в зависимости от сферы деятельности предприятия либо его географической расположенности.

Допускается отсрочка погашения обязательств по уплате основного долга. Она предоставляется индивидуальным предпринимателям, микро-, малым и средним предприятиям до 24 месяцев включительно.

Особое внимание Белинвестбанк как первый ЭкоЛогичный банк страны уделяет финансированию «зеленых» проектов. Так, кредитные ресурсы в рамках генсоглашения по ставке в размере 7,5% годовых предоставляются субъектам МСП, которые осуществляют деятельность:

по производству экологически безопасной упаковки (в том числе из стекла и бумаги);

связанную с использованием возобновляемых источников энергии;

связанную с подготовкой к использованию, использованием, обезвреживанием отходов производства и потребления;

по производству органической продукции.

Также кредитные ресурсы могут быть направлены на финансирование затрат на:

приобретение, монтаж, модернизацию установок, работающих на возобновляемых источниках энергии;

приобретение автотранспорта, работающего на электричестве, а также переоборудование автотранспорта с двигателями внутреннего сгорания на электротранспорт, гибриды;

приобретение техники, оборудования, работающих на электричестве, взамен технике, работающей на нефтепродуктах;

строительство (реконструкцию, модернизацию) собственных очистных сооружений.
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