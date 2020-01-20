Теперь оплачивать покупки и услуги станет еще проще: Беларусбанк и финтех-стартап Cashew запустили инновационный способ оплаты с помощью QR-кода.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Беларусбанке, разработчик технологии - стартап Cashew, который получил поддержку и инвестиции от старейшего банка Великобритании Barclays, американского акселератора Techstars, сообщества бизнес-ангелов Angels Band, и признан Стартапом 2019 года в Беларуси.

Cashew - это не приложение, а сервис, который интегрирован в мобильные приложения банков. Технология позволяет продавцам принимать безналичные платежи без установки терминального оборудования, а покупателям рассчитаться мобильным приложением М-Банкинг, отсканировав QR-код.

Используя технологию Cashew, банк получает возможность быть вместе с клиентом во время покупки и предлагать дополнительные сервисы.

Предприятия торговли снижают комиссию по приему безналичных платежей.

Клиенты банка получают все сервисы по управлению деньгами, используя всего одно приложение - https://cashewpay.by/clients.

Беларусбанк стал первым в Беларуси банком, который внедрил технологию Cashew. Являясь самым крупным банком республики, Беларусбанк продолжает цифровую трансформацию, задавая тон всей банковской системе Беларуси.

Сейчас возможность оплаты QR-кодом Cashew доступна у 7 партнеров в Минске: онлайн-гипермаркет «21vek.by» с использованием промокода QR2; сеть супермаркетов для детей «Буслiк»; профессиональная служба доставки японской кухни «Суши Весла take away»; кафе GARAGE; суши-бар «Юджын Крабс»; сеть кафе быстрого питания Easy Soup и сеть шинных сервисных центров TYREPLUS Michelin.

Подключиться к системе Cashew может любой заинтересованный продавец товаров или услуг. Инструкция по подключению к сервису доступна на сайте Беларусбанка. Партнером по интеграции с кассовым оборудованием является компания SOFTTECH.