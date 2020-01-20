ОАО «Банк развития Республики Беларусь» открыл для нерезидентов Беларуси экспортные кредиты в размере до 100% от стоимости экспортного контракта по кредитам сроком до 1 года и до 85% - в иных случаях.

Как сообщает сайт СЭЗ «Гродноинвест», кредиты предоставляются для оплаты товаров (работ, услуг), реализуемых резидентами Республики Беларусь.

Экспортные кредиты Банка развития – это уникальная возможность для белорусских экспортеров обеспечить активное продвижение своих товаров и услуг на зарубежных рынках за счет финансовой поддержки их покупателей на льготных условиях, определенных указом от 25 августа 2006 г. №534 «О содействии развитию экспорта товаров (работ, услуг)».

Минимальная сумма экспортного кредита снижена и составляет всего 200 тыс. долларов США. Кредит может выдаваться в долларах, евро, российских и белорусских рублях сроком до 5 лет (для крупных проектов может быть увеличен до 10 лет).

Процентная ставка фиксированная: в долларах США - 2,63%, евро (0,38% (ставки CIRR) по кредитам сроком до 5 лет); в российских рублях - 2/3 ключевой ставки ЦБРФ; в белорусских рублях - 2/3 ставки рефинансирования НБРБ.

Необходимым обеспечением является обязательное страховое покрытие «Белэксимгарант». В ряде случаев может потребоваться дополнительное обеспечение: поручительство третьих лиц, банковская гарантия, гарантия местных органов власти и прочее.

Также имеется возможность финансирования за счет экспортного кредита полной суммы страхового взноса, ввозных таможенных платежей, в том числе НДС (до 30% от стоимости экспортного контракта).