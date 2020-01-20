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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ВЛАДИМИР ЛИХОДИЕВСКИЙ НАЗНАЧЕН ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА ВТБ (БЕЛАРУСЬ)
12:14 20.01.2020
Решением Совета директоров ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) заместителем председателя правления назначен Владимир Лиходиевский.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в его обязанности войдет руководство операционным департаментом и департаментом банковских и информационных технологий.
Владимир Лиходиевский окончил Минский радиотехнический институт по специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети» и Белорусский государственный экономический университет по специальности «Международные экономические отношения».
В банковской системе работает с 1995 г. Начинал карьеру в АКБ «Белорусский народный банк».
2006-2008 - ОАО «Банк БелВЭБ» - заместитель управляющего отделением.
2008-2015 - ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) - заместитель председателя правления, член правления.
2015-2018 - ПАО «Банк «Санкт-Петербург» - заместитель председателя правления, член правления.
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