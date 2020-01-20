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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК ЗАКРЫВАЕТ ФИЛИАЛ № 413 В ЛИДЕ И СОЗДАЕТ НА ЕГО БАЗЕ ЦБУ
11:00 20.01.2020
ОАО «АСБ Беларусбанк» закрывает филиал № 413 в Лиде.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, последний рабочий день филиала — 21 февраля 2020 года. С 22 февраля 2020 года на его базе создается ЦБУ № 413 ОАО «АСБ Беларусбанк» в Лиде.
Филиал 413 в Лиде (БИК AKBBBY21413) прекращает участвовать в межбанковских расчетах 22 февраля.
БИК преемника AKBBBY2X — ОАО «АСБ Беларусбанк».
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