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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


НОВЫЕ ПАКЕТЫ УСЛУГ ДЛЯ БИЗНЕСА «СВОЕ ДЕЛО» И «ИП-СВОЕ ДЕЛО» ПРЕДЛАГАЮТ В БЕЛИНВЕСТБАНКЕ
09:52 20.01.2020

Белинвестбанк пополнил линейку пакетного обслуживания юрлиц и ИП двумя новыми пакетами - «Свое дело» и «ИП-Свое дело», которые помогут начинающему бизнесу решить финансовые вопросы с наименьшими затратами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, наполнение пакетов «Свое дело» и «ИП-Свое дело» ориентировано на удобство и комфорт клиентов. А их стоимость приятно радует – 15 и 10 белорусских рублей в месяц соответственно.

Пакеты включают бесплатное подключение и обслуживание в системе «Интернет-банкинг» Белинвестбанка. Там можно воспользоваться удобным сервисом проверки контрагентов «BIB Контрагент». Держать руку на денежном пульсе бизнеса поможет услуга «ONLINE-информирование».

В пакет «Свое дело» включено 5 переводов денежных средств в белорусских рублях по электронным платежным инструкциям, в «ИП-Свое дело» – 3 денежных перевода.

Предусматривают пакеты услуг и сдачу выручки через банкоматы с функцией cash-in для зачисления на текущие счета, открытые в Белинвестбанке.

Кроме того, для будущих пользователей доступен бесплатный выпуск и обслуживание корпоративных банковских платежных карточек Mastercard Business или Visa Business. При этом индивидуальный предприниматель также сможет выпустить личную дебетовую банковскую платежную карточку в белорусских рублях на базе Visa Classic или Mastercard Standard.

Размер вознаграждения за зачисление личного дохода на счета физических лиц в рамках пакетного обслуживания невысок. Так, для пользователей «Свое дело» он составляет 1% от суммы зачисления, для пользователей «ИП-Свое дело» – 1,5%.
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