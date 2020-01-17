Белгазпромбанк успешно провел первую для рынка финансовых услуг Беларуси операцию секьюритизации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, секьюритизации был подвергут пул потребительских кредитов на покупку автотранспорта ОАО «Белгазпромбанк». ЗАО «Специальная финансовая организация «Центр секьюритизации» приобрело у банка по договору уступки права требования исполнения обязательств по кредитным договорам (выделенные активы) и осуществило эмиссию облигаций, обеспеченных данными выделенными активами.

«Идея осуществления секьюритизации возникла в банке еще в начале 2019 года, когда на кредитном рынке периодически возникал дефицит белорусских рублей и уже действовала соответствующая законодательная база. Во второй половине 2019 года Белгазпромбанк проводил предварительную работу и консультации с участниками проекта. И мы действительно удовлетворены, что наша работа, направленная на развитие финансового рынка и расширение перечня банковских продуктов, а также повышение ликвидности банка, успешно реализована. В настоящее время банком подана заявка на допуск эмиссионных ценных бумаг к обращению на бирже и в ближайшее время облигации будут предложены инвесторам (банкам, юридическим и физическим лицам)», - рассказал о подробностях сделки директор департамента розничного бизнеса Белгазпромбанка Константин Кирьянов.

Он отметил успешное сотрудничество всех участников процесса (эмитента, специализированного депозитария, регистрирующего органа), так как без него невозможно было бы осуществление данного проекта.

«На протяжении достаточно длительного периода велась активная проработка всех аспектов проведения операций секьюритизации в виде запросов в регулирующие органы, проведения рабочих совещаний совместно с участниками рынка ценных бумаг, и мы рады, что благодаря эффективному взаимодействию всех участников процесса первая операция секьюритизации в Республике Беларусь наконец совершилась. Мы будем вести дальнейшую работу, направленную на развитие института секьюритизации, и надеемся, что она станет достаточно востребованным и интересным инструментом для всех участников», - прокомментировала управляющий ЗАО «Специальная финансовая организация «Центр секьюритизации» Наталья Дубина.

Секьюритизация (от англ. securities — «ценные бумаги») — финансовый термин, означающий одну из форм привлечения финансирования путем выпуска ценных бумаг, обеспеченных активами, генерирующими стабильные денежные потоки (например, портфель ипотечных кредитов, автокредитов, лизинговые активы, коммерческая недвижимость, генерирующая стабильный рентный доход и т. д.).