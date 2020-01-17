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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛИНВЕСТБАНКЕ РАСШИРИЛИ СПИСОК ВОЗМОЖНЫХ ДЕРЖАТЕЛЕЙ «КАРТОЧКИ СОТРУДНИКА»
13:10 17.01.2020
Белинвестбанк расширяет список возможных держателей «Карточки сотрудника».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь карточка стала доступна не только специалистам учреждений образования, но и работникам любого предприятия или организации, с которым у банка заключено соответствующее соглашение о сотрудничестве.
Главное преимущество МИИК «Карточка сотрудника» – это совмещение функционала и физическое наличие одного электронного документа вместо как минимум двух. Во-первых, такая карточка содержит идентификационную информацию о ее держателе и, соответственно, является удостоверением работника и пропуском на территорию юридического лица. Во-вторых, она обладает полным функционалом платежного инструмента – «Карточка сотрудника» выпускается на базе карточки Mastercard Standard, которая оснащена технологией бесконтактных платежей.
Визуальное оформление карточки разрабатывается индивидуально и в соответствии с предпочтениями организации. На лицевой стороне содержатся данные сотрудника: фотография, ФИО, номер удостоверения и банковской карточки.
Приятным дополнением к уже существующему функционалу является программа лояльности, по которой держатели «Карточки сотрудника» могут получать money-back в размере 0,7% от совершенных покупок в организациях торговли и сервиса. Владельцу доступны все сервисы карты Mastercard Standard, включая услуги Интернет-банкинга и Мобильного приложения Белинвестбанка. Кроме того, карточка дает возможность воспользоваться овердрафтным кредитованием.
Выпускается такой продукт сроком на 3 года в белорусских рублях. Может быть оформлена в качестве основной зарплатной или дополнительной карточки к основной зарплатной.
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