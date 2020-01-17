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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РУКОВОДСТВО БЕЛАРУСБАНКА ПРОВЕЛО ПЕРЕГОВОРЫ С КРУПНЕЙШИМИ БАНКАМИ ГЕРМАНИИ
11:15 17.01.2020
В рамках визита во Франкфурт-на-Майне делегация Беларусбанка во главе с председателем правления Виктором Ананичем провела ряд встреч с ведущими немецкими банками.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, обсуждение актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и обмен успешным опытом банковского бизнеса стали ключевыми темами переговоров руководства ОАО «АСБ Беларусбанк» и Deutsche Bank AG, DZ Bаnk и AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH. Стороны выразили заинтересованность в развитии взаимодействия в области торгового и экспортного финансирования, а также обсудили перспективные проекты в сфере энергетики и нефтехимии.
Кроме того, переговоры состоялись в офисе регулятора банковской деятельности ФРГ - Deutsche Bundesbank. В ходе встречи была представлена информация о стране, международная деятельность Беларусбанка в Европе. Получена также информация о надзорной деятельности Deutsche Bundesbank, растущем потенциале Франкфурта как европейского финансового центра с учетом предстоящего выхода Великобритании из ЕС.
По итогам переговоров стороны выразили уверенность, что совместные инициативы позволят расширить партнерские связи между банками Беларуси и Германии, а также будут содействовать взаимовыгодному сотрудничеству и дальнейшему укреплению дружбы и доверия.
В 2003 году зарегистрировано первое и до настоящего времени единственное в ФРГ представительство белорусского банка – представительство «Беларусбанка». Подразделение банка служит площадкой для установления и расширения деловых отношений между АСБ и европейскими финансовыми институтами, а также способствует развитию b2b бизнеса клиентов банка.
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