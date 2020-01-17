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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛИНВЕСТБАНК ПРОВЕДЕТ 22 ЯНВАРЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
10:04 17.01.2020
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Белинвестбанк» проводится по инициативе Наблюдательного совета банка в заочной форме 22 января.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на собрании планируется определить размер вознаграждений и компенсации расходов членам Наблюдательного совета ОАО «Белинвестбанк» за исполнение ими своих обязанностей.
Форма голосования по вопросу повестки дня общего собрания – бюллетенями для заочного голосования.
Дата формирования реестра акционеров для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 1 января 2020 г.
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