Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Белинвестбанк» проводится по инициативе Наблюдательного совета банка в заочной форме 22 января.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на собрании планируется определить размер вознаграждений и компенсации расходов членам Наблюдательного совета ОАО «Белинвестбанк» за исполнение ими своих обязанностей.

Форма голосования по вопросу повестки дня общего собрания – бюллетенями для заочного голосования.

Дата формирования реестра акционеров для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 1 января 2020 г.