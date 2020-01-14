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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В БЕЛИНВЕСТБАНКЕ ВНЕДРИЛИ ДВА ВИДА ОПЛАТЫ ЗА ОПЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ РАСЧЕТОВ «ОПЛАТИ»
17:21 14.01.2020

Белинвестбанк внедрил два вида взимания платы за проведение операций с использованием системы расчетов «Оплати».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь у представителей бизнеса появился выбор: оплачивать комиссию по фиксированному тарифу в белорусских рублях либо же по тарифу, установленному в процентах от суммы зачисления средств на текущий счет.

Фиксированная плата для юридических лиц составляет 19,99 белорусского рубля в месяц, для индивидуальных предпринимателей – 14,99 белорусского рубля. Если операции в сервисе «Оплати» в течение месяца не осуществлялись, плата не берется.

При выборе второго вида оплаты для юридических лиц установлен тариф в размере 0,6% от суммы зачисления средств в белорусских рублях на текущий счет, для индивидуальных предпринимателей – в размере 0,75%, что значительно дешевле тарифов за эквайринг.

Напомним, чтобы подключиться к сервису «Оплати-Бизнес», необходимо: оставить заявку на подключение к сервису на сайте Оплати; заключить с банком договор на осуществление операций с электронными деньгами «Оплати»; открыть кошелек в веб-кабинете и начать работать.

Внедрение платежей с помощью QR-кода в платежную инфраструктуру вашего предприятия потребует минимальных затрат.

Для приема платежей потребуется на выбор: подключить используемые компьютерно-кассовые решения; установить на мобильный телефон приложение «Оплати-Бизнес» и осуществлять расчеты с помощью смартфона; интегрировать сервис в свой интернет-магазин.
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