16-17 апреля 2020 г. на базе Банка развития британская компания Bizeducate Limited и информационный портал «Еду в Лондон» проведут практический семинар «Стратегический маркетинг. Позиционирование на международных рынках. Перспективы экспортного кредитования» для компаний, финансовых организаций, органов государственного управления Беларуси, России, Казахстана, Украины, Азербайджана, Грузии, Армении, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Молдовы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Банка развития, к участию приглашаются руководители высшего и среднего звена, начальники подразделений международного бизнеса, стратегического развития, маркетинга, сбыта, экспорта, экспортного финансирования, управления рисками.

В ходе мероприятия будут представлены инструменты выхода на международные рынки, продвижения товаров и услуг при помощи новых технологий, интернет-маркетинга, экспортного финансирования.

Участники семинара смогут обменяться опытом по интересующим вопросам с экспертами из Британского Института маркетинга - CIM (The Charted Institute of Marketing), основанного в 1911 году и имеющего 130 учебных центров в 36 странах мира, Британского экспортно-кредитного агентства UKEF (UK Export Finance), которое благодаря сотрудничеству с 70 частными кредиторами находит для британских экспортеров такие варианты экспортного финансирования, которые делают их более конкурентноспособными по сравнению с поставщиками из других стран.

Представители международных компаний и банков выступят с презентациями по вопросам: разработки плана экспорта; оценки, управления и страхования экспортных рисков; существующих мер поддержки экспортеров; поиска и выбора продуктов экспортного финансирования.

Мероприятие будет проходить на английском языке с переводом на русский язык.